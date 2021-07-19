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Полисы ОСАГО могут подорожать в России на 5%

  /   Обновлено: 19 июля 2021 00:39
Общество
Полисы ОСАГО могут подорожать в России на 5%
ФБА «Экономика сегодня»  /  Александр Гришин

Москва, 19 июля. В 2021 году стоимость ОСАГО может вырасти на 5–10% из-за увеличения убытков по этим полисам в первом полугодии по сравнению с январем-июнем 2020 года.

Участники рынка отметили рост частоты обращений, а также увеличение среднего размера убытка в связи с подорожанием запчастей из-за курса рубля. Эксперты согласны, что следует ожидать повышения цены полиса ОСАГО примерно на 5%, сообщает со ссылкой на крупные страховые компании газета «Известия». Но для отдельных категорий клиентов страховщики будут применять максимальные тарифы, отмечает издание.

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings пришли к выводу, что ОСАГО становится все убыточнее из-за кризиса. Страховщики, кроме подорожания запчастей, в росте убытков по ОСАГО обвиняют снежную зиму.

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осаго страховка страховые компании
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