Названы пять потерявших популярность в России качественных автомобилей

Москва, 19 июля. Некоторые крупнейшие производители автомобилей, такие как Chevrolet или Honda, так и не получили должной любви российских водителей.

Например, машины марки Chevrolet незаслуженно прошли мимо российского покупателя из-за кризиса, который коснулся компании в 2014-2015 годах. Тогда пришлось даже свернуть производство, вернуть былую популярность так и не удалось, передает Car.ru.

Несмотря на любовь россиян к японским автомобилям, Honda тоже не закрепилась на рынке. В свое время компания решила не вкладывать средства в локализацию производства. Peugeot имеет круг почитателей, но новых потребителей отталкивает высокая цена на эти машины. Забвение постигло и авто Opel, которые в свое время были очень любимы в нашей стране, сейчас же водители предпочитают приобретать более адаптированные под российскую действительность марки.

К тому же на рынке скоро появятся новые модели, которые привлекут внимание новых покупателей. Например, российские и немецкие специалисты в сотрудничестве сейчас работают над водородным электрокаром «Газель Next».