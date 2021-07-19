Сябитова, Пугачева и Свиридова порадовали поклонников фотографиями в купальниках

Москва, 19 июля. Звезды отечественного шоу-бизнеса стараются не упускать шанс похвастаться своим телом несмотря на их возраст. Российские знаменитости без стеснения раздеваются для соцсетей.

Так, 72-летняя Алла Пугачева хоть и сдержанно старается вести свой Instagram, периодически радует своих поклонников слегка откровенными фотографиями. Однако на этот раз похвастаться Примадонной решил ее муж, юморист Максим Галкин, опубликовав фото певицы с пляжа, где она лежит на шезлонге, прикрывая тело черной майкой.

Певица Алена Свиридова в свои 58 лет тоже предпочитает откровенные бикини. Свиридова призывает своих поклонников любить себя, свое тело и чувствовать себя в нем уверенно. Несмотря на свой возраст, знаменитость хорошо сохранила свою фигуру.

Самая известная сваха и телеведущая Роза Сябитова оказалась «горячей штучкой» в 59 лет. На Сябитовой слитный купальник, который обнажает ее спину. Телеведущая решила похвастаться видом сзади, поэтому на фото она стоит вполоборота, а на ее спине набита татуировка хищного тигра.

Ранее молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам фигуру в купальнике и поразила поклонников формами. Жена артиста опубликовала снимки из отпуска, который она проводит на Мальдивах, на своей странице в Instagram. На фото Брухунова позирует в ярко-розовом слитном купальнике с птицами, расположившись на качелях, установленных прямо в воде.