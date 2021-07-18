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Папа Франциск призвал мир выключить смартфоны
Общество
Папа Франциск призвал мир выключить смартфоны
wikipedia.org  /  Jeffrey Bruno / CC BY-SA 2.0

Ватикан, 18 июля. Папа Франциск в своем первом выступлении после болезни призвал человечество отключиться от стрессов современной жизни.

Ранее папа римский находился в больнице в течение 11 дней. Он впервые выступил после болезни.

Франциск призвал положить конец «безумной беготне», продиктованной планами. Он призвал людей научиться делать перерыв и отключать мобильный телефон.

Папа римский в своем выступлении упомянул некоторые резонансные события. Он призвал к прекращению беспорядков в Южной Африке и выразил беспокойство в связи с ситуацией на Кубе.

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