Папа Франциск призвал мир выключить смартфоны

Ватикан, 18 июля. Папа Франциск в своем первом выступлении после болезни призвал человечество отключиться от стрессов современной жизни.

Ранее папа римский находился в больнице в течение 11 дней. Он впервые выступил после болезни.

Франциск призвал положить конец «безумной беготне», продиктованной планами. Он призвал людей научиться делать перерыв и отключать мобильный телефон.

Папа римский в своем выступлении упомянул некоторые резонансные события. Он призвал к прекращению беспорядков в Южной Африке и выразил беспокойство в связи с ситуацией на Кубе.