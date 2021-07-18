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Пушков назвал напрасной попытку Туска втянуть Россию внутри Евросоюза

  /   Обновлено: 18 июля 2021 23:51
Политика
Пушков назвал напрасной попытку Туска втянуть Россию внутри Евросоюза
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 18 июля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления экс-главы Евросовета Дональда Туска о распаде Евросоюза из-за влияния России.

Ранее Туск заявил, что ЕС может распасться, если страны организации подобно Венгрии и Польше будут ей наносить вред. Он отметил, что Будапешт и Варшава «рука об руку» работают с Москвой.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что заявления Туска являются примитивной попыткой сыграть на российском факторе. Сенатор напомнил, что ранее премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон пытался обвинить Британию в выходе из ЕС (Брекзите).

«Конфликт между ЕС и Венгрией и Польшей - внутриеэсовская история», — отметил Пушков.

Сенатор отметил, что Туску вместо переплетения России следовало бы призвать Брюссель к большей терпимости позиций Будапештва и Варшавы. Пушков с иронией задался вопросом о том, продолжает ли толерантность оставаться фундаментальной ценностью ЕС.

Ранее политолог Сергей Марков расшифровал заявление Дональда Туска о неминуемом развале Евросоюза. По его мнению, политик хочет заручиться поддержкой «еврооптимистов».

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Дональд Туск евросоюз пушков
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