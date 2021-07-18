Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма

Ялта, 18 июля. Звезду комедийной программы «Маски-шоу» Эвелину Бледанс и певца Шуру засняли за пикантным занятием на отдыхе в одном из пляжных клубов в Крыму.

На кадрах видно, что Бледанс подходит к курящему кальян Шуре и приносит ему на балкон тарелку тропических фруктов, а после этого просит у него «соснуть». Певец конечно же ей не отказывает, и телеведущая берет в рот мундштук курительного прибора. Стоит отметить, что речь все же шла о кальяне.

На вопрос еще одного участника мероприятия о том, состоит ли пара в романтических отношениях, артист ответил, что они еще не решили. После чего Бледанс обняла певца и поцеловала его в губы. Однако по лицу Шуры стало понятно, что лобзания телезвезды ему не сильно понравились.

Недавно поклонники творчества Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура, всерьез запереживали по поводу стремительной потери в весе кумира. Они заметили, что певец очень худой и предложили ему побольше есть. Также недавно Шура опубликовал историю на своей странице в Instagram, где он целует в щеку телеведущую Эвелину Бледанс, что подтолкнуло на мысль о романе с 55-летней девушкой.