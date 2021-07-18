Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 23:54
23:50
Общество
Папа Франциск призвал мир выключить смартфоны
23:50
Весь мир
Юрий Кот: Украинские футболисты не смогут повторить подвиг участников «Матча смерти»
23:48
Политика
Пушков назвал напрасной попытку Туска втянуть Россию внутри Евросоюза
23:45
Шоу-бизнес
Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма
23:44
Происшествия
Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае
23:39
Весь мир
Сторонники Кастильо устроили забастовку в столице Перу
23:25
Происшествия
Знакомый сообщил о кошмарах у девушки. которая сбила троих детей в Москве
23:22
Шоу-бизнес
Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко
23:19
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП у Храма Андрея Рублева
23:19
Происшествия
Иномарка протаранила ограду возле храма Андрея Рублева на западе Москвы
Все новости

Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма
Шоу-бизнес
Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Ялта, 18 июля. Звезду комедийной программы «Маски-шоу» Эвелину Бледанс и певца Шуру засняли за пикантным занятием на отдыхе в одном из пляжных клубов в Крыму.

На кадрах видно, что Бледанс подходит к курящему кальян Шуре и приносит ему на балкон тарелку тропических фруктов, а после этого просит у него «соснуть». Певец конечно же ей не отказывает, и телеведущая берет в рот мундштук курительного прибора. Стоит отметить, что речь все же шла о кальяне.

На вопрос еще одного участника мероприятия о том, состоит ли пара в романтических отношениях, артист ответил, что они еще не решили. После чего Бледанс обняла певца и поцеловала его в губы. Однако по лицу Шуры стало понятно, что лобзания телезвезды ему не сильно понравились.

Недавно поклонники творчества Александра Медведева, более известного под псевдонимом Шура, всерьез запереживали по поводу стремительной потери в весе кумира. Они заметили, что певец очень худой и предложили ему побольше есть. Также недавно Шура опубликовал историю на своей странице в Instagram, где он целует в щеку телеведущую Эвелину Бледанс, что подтолкнуло на мысль о романе с 55-летней девушкой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма
крым шура бледанс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru