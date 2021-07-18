Знакомый сообщил о кошмарах у девушки. которая сбила троих детей в Москве

Москва, 18 июля. Знакомый девушки, которая сбила троих детей на улице Авиаторов в Москве рассказал, как себя чувствует виновница ДТП.

По словам источника, девушку постоянно мучают кошмары. Сразу после трагедии у нее случилась истерика. Об этом он рассказал в беседе с «Московским комсомольцем».

«Сейчас Валерия почти не ест. Ее постоянно мучают кошмары», — заявил мужчина.

Ранее соседка рассказала о семье с тремя детьми, попавшими в дорожную аварию на западе Москвы. После инцидента в Солнцеве она организовала в соцсетях сбор средств в помощь осиротевшей семье. Она заявила, что семья состояла из семи человек: матери с мужем и пятерых детей. Вторым погибшим в ДТП оказался племянник матери.