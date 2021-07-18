Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко

Москва, 18 июля. Российский певец Влад Топалов, по словам супруги Регины Тодоренко, никогда не был склонен к грандиозным сюрпризам, но на день рождения жены решил исправить это упущение.

На своей странице в Instagram Топалов опубликовал интригующую запись о приближении знаменательного дня, но затем приоткрыл завесу тайны. По его словам, ему никогда не удавалось подарить возлюбленной главную мечту — поездку в Лондон.

«Настал день X — день, после которого наши отношения с Региной не будут прежними», — подписал он под постом.

Регина до последнего не догадывалась о замыслах певца и оставляла в блоге заинтригованные посты о загадочном путешествии, которое приготовил ей муж.

«Скоро я узнаю, куда мы летим», — сообщила она под постом с фотографиями из аэропорта.

Она отметила, что в их отношениях никогда не было баснословно дорогих подарков и пафосных поездок, куда больше ценились обычные человеческие радости — «поговорить по душам на кухне». Топалов тоже отзывается о супруге как о человеке, который больше ценит совместное времяпрепровождение и уютные вечера с совместной готовкой.

Помимо личных событий Топалов делится в своем блоге еще и занимательными историями. Например, недавно он вспомнил трагическую историю писателя Франца Кафки, которая впечатлила певицу Валерию до слез.