Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 23:53
23:50
Общество
Папа Франциск призвал мир выключить смартфоны
23:50
Весь мир
Юрий Кот: Украинские футболисты не смогут повторить подвиг участников «Матча смерти»
23:48
Политика
Пушков назвал напрасной попытку Туска втянуть Россию внутри Евросоюза
23:45
Шоу-бизнес
Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма
23:44
Происшествия
Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае
23:39
Весь мир
Сторонники Кастильо устроили забастовку в столице Перу
23:25
Происшествия
Знакомый сообщил о кошмарах у девушки. которая сбила троих детей в Москве
23:22
Шоу-бизнес
Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко
23:19
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП у Храма Андрея Рублева
23:19
Происшествия
Иномарка протаранила ограду возле храма Андрея Рублева на западе Москвы
Все новости

Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко

  /   Обновлено: 18 июля 2021 23:22
Шоу-бизнес
Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко
instagram.com  /  @reginatodorenko

Москва, 18 июля. Российский певец Влад Топалов, по словам супруги Регины Тодоренко, никогда не был склонен к грандиозным сюрпризам, но на день рождения жены решил исправить это упущение.

На своей странице в Instagram Топалов опубликовал интригующую запись о приближении знаменательного дня, но затем приоткрыл завесу тайны. По его словам, ему никогда не удавалось подарить возлюбленной главную мечту — поездку в Лондон.

«Настал день X — день, после которого наши отношения с Региной не будут прежними»,подписал он под постом.

Регина до последнего не догадывалась о замыслах певца и оставляла в блоге заинтригованные посты о загадочном путешествии, которое приготовил ей муж.

«Скоро я узнаю, куда мы летим», — сообщила она под постом с фотографиями из аэропорта.

Она отметила, что в их отношениях никогда не было баснословно дорогих подарков и пафосных поездок, куда больше ценились обычные человеческие радости — «поговорить по душам на кухне». Топалов тоже отзывается о супруге как о человеке, который больше ценит совместное времяпрепровождение и уютные вечера с совместной готовкой.

Помимо личных событий Топалов делится в своем блоге еще и занимательными историями. Например, недавно он вспомнил трагическую историю писателя Франца Кафки, которая впечатлила певицу Валерию до слез.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко
поездка влад топалов регина тодоренко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru