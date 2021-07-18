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Число жертв наводнений в Бельгии достигло 31
Происшествия
Число жертв наводнений в Бельгии достигло 31
pixabay.com

Брюссель, 18 июля. Наводнения в Бельгии унесли жизни 31 человека, еще 163 граждан до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает федеральный кризисный центр.

В центре также уточнили, что на текущий момент спасательные работы прекращены, ведутся только поисковые операции, а опасности новых наводнений нет. Тела 35 человек уже найдены, передают бельгийские СМИ.

Мощные ливни обрушились на бельгийские провинции в течение недели, что привело к масштабным наводнениям по всей стране. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил 20 июля днем национального траура по жертвам стихийного бедствия, пишет RT.

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