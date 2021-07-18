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Европа обогнала США по числу получивших первую дозу вакцины от COVID-19
Общество
Европа обогнала США по числу получивших первую дозу вакцины от COVID-19
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 18 июля. Европа обогнала США по числу людей, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, сообщил в эфире телеканала LCI еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Еврокомиссар отметил, что возможность этого еще недавно и в голову никому бы не пришла. Однако в субботу Европа вышла на первое место среди континентов по числу получивших первую дозу вакцины от коронавируса.

«Европа вышла на первое место на нашей планете как континент, на котором проведено больше всего прививок первых доз от коронавируса. В минувшую субботу мы обогнали США», — подчеркнул Бретон.

Бретон подчеркнул, что Европа обеспечила себе автономию в сфере вакцин и возглавила мировое движение по вакцинации.

Ранее вирусолог Георгий Викулов заявил, что естественный популяционный иммунитет к коронавирусу «натренировать» без вакцины нельзя. Постоянный контакт с COVID-19 в небольших объемах может благотворно воздействовать на иммунитет, но организму сложно справиться с инфекцией в большом количестве.

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