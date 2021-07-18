Более 7,5 тыс. ямальцев подали заявки на включение в реестр коренных народов

Салехард, 18 июля. Процедурой по включению в реестр коренных народов воспользовались уже 7,6 тыс. граждан. Из них 1,1 тыс. уже зачислены в реестр.

Включение в реестр коренных народов России облегчит получение разрешений на охоту или рыбалку в районе реки Оби, пишет «Ямал Медиа». Также единая база позволит автоматически предоставлять различные льготы. Кроме этого, на Ямале существуют различные меры поддержки населения, например, связанные с поступлением в вузы.

Процедура по включению в реестр коренных народов бесплатная и занимает не более получаса. Для подачи заявления необходим паспорт, свидетельство о рождении или иной документ подтверждающий национальность.

Недавно стало известно, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа снимут фильм «Тундра блюз». Он будет посвящен оленеводам и снят по мотивам реальных событий, передает RT.