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Более 7,5 тыс. ямальцев подали заявки на включение в реестр коренных народов

  /   Обновлено: 18 июля 2021 23:01
Общество
Более 7,5 тыс. ямальцев подали заявки на включение в реестр коренных народов
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Салехард, 18 июля. Процедурой по включению в реестр коренных народов воспользовались уже 7,6 тыс. граждан. Из них 1,1 тыс. уже зачислены в реестр.

Включение в реестр коренных народов России облегчит получение разрешений на охоту или рыбалку в районе реки Оби, пишет «Ямал Медиа». Также единая база позволит автоматически предоставлять различные льготы. Кроме этого, на Ямале существуют различные меры поддержки населения, например, связанные с поступлением в вузы.

Процедура по включению в реестр коренных народов бесплатная и занимает не более получаса. Для подачи заявления необходим паспорт, свидетельство о рождении или иной документ подтверждающий национальность.

Недавно стало известно, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа снимут фильм «Тундра блюз». Он будет посвящен оленеводам и снят по мотивам реальных событий, передает RT.

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