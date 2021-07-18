Сторонники Кастильо устроили забастовку в столице Перу

Лима, 18 июля. Сторонники кандидата в президенты от партии «Свободное Перу» Педро Кастильо устроили митинг на площади Сан-Мартин в центре Лимы. Они требовали признать политика новым главой государства на ближайшие пять лет.

#EleccionesPerú2021 ???????? | #VIDEO | Seguidores de Perú Libre realizaron plantón para exigir proclamación de Pedro Castillo



Ciudadanía mostró su respaldo al docente cajamarquino, quien debería ser oficializado como nuevo mandatario en los próximos días.https://t.co/Izux5cMVrH — Política LRepública (@Politica_LR) July 18, 2021

Несколько тысяч человек съехались со всего Перу, чтобы поддержать своего кандидата Педро Кастильо. Участники акции были одеты в красно-белые цвета партии, многие были с флагами, играли на музыкальных инструментах и скандировали различные лозунги в поддержку лидера партии. Сам политик также вышел к собравшимся и поблагодарил их за акцию.

«Дорогой перуанский народ, спасибо за то, что вы снова вышли на улицы, чтобы потребовать от JNE (аналог ЦИКа — прим. ред.) немедленного провозглашения президента республики. Организованный народ больше не допустит издевательств над своей волей. Ничто не помешает увенчать эту историческую и демократическую победу», — написал Кастильо у себя в Twitter по итогу акции.

Gracias amado pueblo peruano por salir nuevamente a las calles a exigir al JNE nuestra inmediata proclamación como presidente de la República. El pueblo organizado no permitirá más burlas a su voluntad. Nada impedirá coronar este histórico y democrático triunfo popular. pic.twitter.com/d5UCVsqqjZ — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 18, 2021

Cientos de simpatizantes de Perú Libre marcharon hacia la sede del @JNE_Peru. Ellos exigen los resultados de la segunda vuelta y la proclamación de Pedro Castillo como Presidente. En vivo ► https://t.co/8rZE8OpRza pic.twitter.com/JgGmbFWzuZ — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) July 18, 2021

Не в первый раз

Перуанцы уже больше месяца ждут официальных итогов выборов президента. Согласно данным Национального избирательного жюри (JNE), при подсчете 100% голосов Кастильо набрал 50,12%, тогда как Фухимори — 49,87%. При этом официальный орган не может объявить результат, пока не будут урегулированы все жалобы, которые в большом количестве подает лидер «Народной силы». Так, 9 июня Фухимори потребовала проведения международного аудита выборов Организацией американских государств (ОАГ). Ранее Фухимори также попросила аннулировать 200 тысяч голосов. В то же время Госдепартамент США назвал президентские выборы в Перу «образцом демократии» в Латинской Америке, ОАГ также не выявила серьезных нарушений.