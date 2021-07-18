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Сторонники Кастильо устроили забастовку в столице Перу
Весь мир
Сторонники Кастильо устроили забастовку в столице Перу
Prt Scr twitter.com  /  @PedroCastilloTe

Лима, 18 июля. Сторонники кандидата в президенты от партии «Свободное Перу» Педро Кастильо устроили митинг на площади Сан-Мартин в центре Лимы. Они требовали признать политика новым главой государства на ближайшие пять лет.

 

Несколько тысяч человек съехались со всего Перу, чтобы поддержать своего кандидата Педро Кастильо. Участники акции были одеты в красно-белые цвета партии, многие были с флагами, играли на музыкальных инструментах и скандировали различные лозунги в поддержку лидера партии. Сам политик также вышел к собравшимся и поблагодарил их за акцию.

«Дорогой перуанский народ, спасибо за то, что вы снова вышли на улицы, чтобы потребовать от JNE (аналог ЦИКа — прим. ред.) немедленного провозглашения президента республики. Организованный народ больше не допустит издевательств над своей волей. Ничто не помешает увенчать эту историческую и демократическую победу», — написал Кастильо у себя в Twitter по итогу акции.

Не в первый раз

Перуанцы уже больше месяца ждут официальных итогов выборов президента. Согласно данным Национального избирательного жюри (JNE), при подсчете 100% голосов Кастильо набрал 50,12%, тогда как Фухимори — 49,87%. При этом официальный орган не может объявить результат, пока не будут урегулированы все жалобы, которые в большом количестве подает лидер «Народной силы». Так, 9 июня Фухимори потребовала проведения международного аудита выборов Организацией американских государств (ОАГ). Ранее Фухимори также попросила аннулировать 200 тысяч голосов. В то же время Госдепартамент США назвал президентские выборы в Перу «образцом демократии» в Латинской Америке, ОАГ также не выявила серьезных нарушений.

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