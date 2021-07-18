Садоводам назвали обязательные правила ухода за томатами в июле

Москва, 18 июля. В июле главная задача садовода — продлить плодоношение томатов до холодов. Для этого нужно соблюдать несколько правил, которые включат в себя регулярное рыхление и прикормку.

Для начала следует избавляться от листьев и пасынков. Полностью оголять куст не надо, но контролировать количество зеленой массы — обязательный пункт, поскольку в июле сила растения должна быть направлена на формирование и вызревание новых плодов.

Не стоит забывать и про финальную прикормку с содержанием микро- и макроэлементов, а также про капельный полив, который непрерывно и равномерно обеспечивает корни растений влагой, не увлажняя при этом листву и плоды. Один раз в неделю нужно рыхлить грунт, не задевая корни и не углубляясь в землю дальше 10 сантиметров.

Июль — важное время для борьбы с вредителями и фитофторозом. При первых признаках заболевания нужно сразу удалять пораженные листья, а кусты обрабатывать медьсодержащими препаратами. Для прикормки специалисты советуют использовать навоз, торф, суперфосфат или золу.