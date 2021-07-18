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Участники межафганских переговоров не смогли прийти к общему решению
Политика
Участники межафганских переговоров не смогли прийти к общему решению
flickr.com  /  ResoluteSupportMedia / CC BY 2.0

Доха, 18 июля. Участники межафганских переговоров в Катаре не пришли к итоговому соглашению. Они договорились продолжить обсуждение на высоком уровне.

Переговорный процесс проходил в течение двух дней. Главы делегаций правительства Афганистана и запрещенной в России террористической организации «Талибан»1 уполномочили свои команды продолжать обсуждение. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

«Стороны переговоров согласились продолжить переговорный процесс на высоком уровне до достижения приемлемого решения и проводить в дальнейшем подобные встречи. Лидеры делегаций поручили своим переговорным командам ускорить переговоры», — сказано в заявлении.

В заявлении сказано, что стороны согласились ускорить процесс заключения договоренностей. Также участники переговоров подчеркнули, что гражданская инфраструктура должна оставаться нетронутой.

Межафганские переговоры стартовали в столице Катара — городе Доха 17 июля. Переговоры сторон проходили в закрытом формате. На встрече присутствовали ряд высокопоставленных политиков из Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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талибан делегации межафганские переговоры
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