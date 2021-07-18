Экономист усомнился в введении четырехдневной рабочей недели в России

Москва, 18 июля. Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец оценил шансы введения четырехдневной рабочей недели в РФ.

Российские власти вряд ли введут в стране четырехдневную рабочую неделю, предположил экономист. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«России до этого — как пешком до Луны на сегодняшний день, потому что в стране есть несколько секторов, где высокая производительность труда, а основная масса российской экономики — это такая более низкая производительность труда», — сказал он.

По словам эксперта, остается неизвестным, кто заменит отдыхающих людей, если убрать 20% рабочей силы. Четырехдневную рабочую неделю в стране можно было бы ввести при большом количестве безработных.

Ранее известный бизнес-консультант назвал плюсы перехода на сокращенную рабочую неделю. Хедхантер, бизнес-консультант и доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров назвал позитивным и логичным сокращение рабочей недели, так как по статистике из восьми рабочих часов реально человек занимается работой только три.