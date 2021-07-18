Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 23:52
23:50
Общество
Папа Франциск призвал мир выключить смартфоны
23:50
Весь мир
Юрий Кот: Украинские футболисты не смогут повторить подвиг участников «Матча смерти»
23:48
Политика
Пушков назвал напрасной попытку Туска втянуть Россию внутри Евросоюза
23:45
Шоу-бизнес
Бледанс и Шура устроили пикантное шоу в пляжном клубе Крыма
23:44
Происшествия
Крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае
23:39
Весь мир
Сторонники Кастильо устроили забастовку в столице Перу
23:25
Происшествия
Знакомый сообщил о кошмарах у девушки. которая сбила троих детей в Москве
23:22
Шоу-бизнес
Влад Топалов устроил грандиозный сюрприз на день рождения Регины Тодоренко
23:19
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП у Храма Андрея Рублева
23:19
Происшествия
Иномарка протаранила ограду возле храма Андрея Рублева на западе Москвы
Все новости

Экономист усомнился в введении четырехдневной рабочей недели в России

  /   Обновлено: 18 июля 2021 22:27
Общество
Экономист усомнился в введении четырехдневной рабочей недели в России
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 18 июля. Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец оценил шансы введения четырехдневной рабочей недели в РФ.

Российские власти вряд ли введут в стране четырехдневную рабочую неделю, предположил экономист. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«России до этого — как пешком до Луны на сегодняшний день, потому что в стране есть несколько секторов, где высокая производительность труда, а основная масса российской экономики — это такая более низкая производительность труда», — сказал он.

По словам эксперта, остается неизвестным, кто заменит отдыхающих людей, если убрать 20% рабочей силы. Четырехдневную рабочую неделю в стране можно было бы ввести при большом количестве безработных.

Ранее известный бизнес-консультант назвал плюсы перехода на сокращенную рабочую неделю. Хедхантер, бизнес-консультант и доктор по управлению персоналом Ильгиз Валинуров назвал позитивным и логичным сокращение рабочей недели, так как по статистике из восьми рабочих часов реально человек занимается работой только три.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Экономист усомнился в введении четырехдневной рабочей недели в России
работа сокращение неделя
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru