Боевики застрелили генерала нигерийской армии на трассе Локоджа — Абуджа

Абуджа, 18 июля. Боевики застрелили генерала нигерийской армии, когда он ехал на личной машине по главной дороге из столицы страны. Это первое убийство старшего офицера с применением огнестрельного оружия.

Покойный Хасан Ахмед занимал должность директора штаба армии Нигерии. Боевики открыли стрельбу по его автомобилю 15 июля на трассе Локоджа — Абуджа. Ахмед получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Об этом сообщил бригадный генерал Ониема Нвачукву. По данным СМИ, в машине также находились личный водитель и сестра убитого.

Вооруженные ограбления и похищения людей на дорогах Нигерии принимают систематический характер. В прошлом году боевики застрелили двух отставных генералов. Ситуация достигла пика в апреле текущего года, что вынудило правительство страны объявить чрезвычайное положение.

Обстановку обостряют террористы, которые орудуют на северо-западе и северо-востоке Нигерии. По данным ООН, за 12 лет в республике погибло более 350 тысяч человек. Также активизацию радикалов зафиксировали на юго-востоке, где недавно произошла череда нападений на сотрудников полиции. В связи с этим население опасается возобновления войны.

Ранее боевики убили 18 человек в северо-западной части Нигерии.