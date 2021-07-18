Биолог назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Москва, 18 июля. Коллективный иммунитет в России выработался у 60% населения страны.

Однако даже такие показатели не дают расслабиться. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы достигли в целом по стране около 60%. Это не тот уровень, который позволяет выдохнуть. Это тот уровень, который позволяет управлять процессом», — сказал он.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» демонстрирует высокий уровень безопасности в ходе иммунизации в Сан-Марино, сообщили ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Исследование о безопасности вакцины проходило в Сан-Марино с 4 марта по 8 апреля 2021 года.