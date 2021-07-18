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Алжир отклонил просьбу Франции о возвращении мигрантов на родину
Весь мир
Алжир отклонил просьбу Франции о возвращении мигрантов на родину
Федеральное агентство новостей  /  владимир тулин

Париж, 18 июля. Алжир отклонил запрос Парижа о возвращении беженцев, незаконно прибывших во Францию и желающих вернуться к себе на родину, сообщается в СМИ со ссылкой на Управление по иммиграции и интеграции.

Это произошло более чем через год после закрытия североафриканским государством своих границ на фоне распространения COVID-19. По информации газеты Al Nahar, власти Алжира изучили представленный список, содержащий 252 имени молодых людей, однако обнаружили, что некоторые из них ранее контактировали со спецслужбами, классифицируемыми как враждебные. По этой причине правительство отклонило запрос французской стороны.

«252 человека, возраст которых в среднем составляет 36 лет, хотят уехать в Алжир любой ценой в рамках процедуры добровольного возвращения. Они не покидают офис Управления по иммиграции и интеграции. Париж разрешает им отправиться в родную страну с условием, что те не смогут больше вернуться во Францию. Им оплачены все необходимые расходы на дорогу», — сообщает газета Le Parisien.

Со своей стороны, глава Управления по миграции и интеграции Дидье Леши заявил, что молодые люди хотят непременно вернуться в Алжир и отказываются получить финансовую компенсацию от французских властей, которая достигает внушительной суммы.

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