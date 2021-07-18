Лидеры Танзании и Бурунди обсудили важность дорожных проектов между странами

Додома, 18 июля. Президент Танзании Самия Хасан Сулуху и глава Бурунди Эварист Ндайишимие обсудили важность строительства дорожной и железнодорожной инфраструктуры, соединяющей две страны.

Инициатором встречи стал Ндайишимие. Он пригласил танзанийского президента в город Бужумбура. Ключевая тема переговоров —строительство дорожной и железнодорожной инфраструктуры, соединяющей Танзанию и Бурунди.

Лидеры государств сошлись во мнении, что проект облегчит передвижение между африканскими странами. Речь идет о модернизации трассы из города Касулу в Маньеву, а также об участке между провинциями Румонге и Гитаза. Вдобавок планируется строительство 24-километровой железной дороги из города Увинза (Танзания) в Мосонгати (Бурунди).

«Этот отрезок будет связан с действующей железнодорожной линией стандартной колеи (SGR) от Дар-эс-Салама до Кигомы», — уточнила Сулуху.

wikipedia.org / Embassy of the United States, Dar es Salaam / Public Domain

Президенты Бурунди и Танзании поручили министрам финансов и транспорта объединить усилия по поиску средств для финансирования проекта. Кроме того, лидеры отметили эффективность экономического сотрудничества между странами.

Сулуху напомнила, что за 2019 год объем торговли между двумя государствами увеличился до 201 млрд долларов. Для сравнения в 2015 году этот показатель составил 83,9 млрд долларов. По словам президента, в настоящий момент Танзанийский инвестиционный центр (TIC) зарегистрировал 18 проектов бурундийских инвесторов на сумму 209 млрд долларов.

Ранее министр иностранных дел Танзании Паламагамба Кабуди и его бурундийский коллега Альберт Шингило посетили пограничный пост Кабанга — Коберо, который должен значительно улучшить транспортное сообщение между странами.