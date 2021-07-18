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Глава минэкономики ЦАР проверил реализацию программы механизации сельского хозяйства
Весь мир
Глава минэкономики ЦАР проверил реализацию программы механизации сельского хозяйства
pxhere.com  / 

Банги, 18 июля. Министр экономики и планирования ЦАР Феликс Молуа посетил поселок Ндангала. Цель визита — проверка реализации программы механизации выращивания кукурузы.

Проект поддержки аграрного сектора запустило правительство Центральноафриканской Республики в партнерстве с компанией по финансированию Африканского банка развития HUSACA. Ключевой целью инициативы стала модернизация процесса выращивания и переработки важной для экономики ЦАР сельскохозяйственной культуры — кукурузы.

В настоящий момент программу тестируют в четырех регионах: Мбаики (Ндангала, Бимо), Мбоко (деревня Ландиджа), Дамара (деревни Лея КПАБАРА) и Боали (Бороссе, КПАКАТЕКЕ и другие). Молуа отметил, что отсутствие современных технологий негативно отражается на продуктивности сельского хозяйства и доходах фермеров.

Кроме этого, правительство ежегодно вкладывает значительные суммы в импорт продовольствия. Ранее Молуа проинспектировал процесс механизации уборки урожая кукурузы в деревне Лея, а также выявил возможные недостатки проекта.

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