Глава минэкономики ЦАР проверил реализацию программы механизации сельского хозяйства

Банги, 18 июля. Министр экономики и планирования ЦАР Феликс Молуа посетил поселок Ндангала. Цель визита — проверка реализации программы механизации выращивания кукурузы.

Проект поддержки аграрного сектора запустило правительство Центральноафриканской Республики в партнерстве с компанией по финансированию Африканского банка развития HUSACA. Ключевой целью инициативы стала модернизация процесса выращивания и переработки важной для экономики ЦАР сельскохозяйственной культуры — кукурузы.

В настоящий момент программу тестируют в четырех регионах: Мбаики (Ндангала, Бимо), Мбоко (деревня Ландиджа), Дамара (деревни Лея КПАБАРА) и Боали (Бороссе, КПАКАТЕКЕ и другие). Молуа отметил, что отсутствие современных технологий негативно отражается на продуктивности сельского хозяйства и доходах фермеров.

Кроме этого, правительство ежегодно вкладывает значительные суммы в импорт продовольствия. Ранее Молуа проинспектировал процесс механизации уборки урожая кукурузы в деревне Лея, а также выявил возможные недостатки проекта.