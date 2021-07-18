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Авария в ЮАР поспособствовала росту цены на уголь до рекордных показателей
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Авария в ЮАР поспособствовала росту цены на уголь до рекордных показателей
Весь мир
Авария в ЮАР поспособствовала росту цены на уголь до рекордных показателей
pixabay.com  / 

Претория, 18 июля. Железнодорожная авария в ЮАР привела к сильному подорожанию угля. На мировом рынке его цена достигла отметки в 132 доллара за тонну. Это рекордный показатель за последние десять лет.

Инцидент произошел на ж/д путях, идущих в порт Ричардс-Бей. Там находится самый крупный африканский угольный терминал.

По мнению аналитиков, решить проблему ЮАР удастся не раньше, чем к концу месяца. Это может сыграть на руку России в силу географического положения, так как в прошлом году поставки российского угля активнее всего росли на европейском направлении.

Помимо аварии в ЮАР, цену на топливо поддерживают различные факторы. Например, рост потребления на этапе восстановления мировой экономики после эпидемий.

В жизни Южно-Африканской Республики начались тяжелые времена. Стихийные погромы нанесли стране серьезный финансовый ущерб. Проблемы с экспортом твердого топлива могут пошатнуть и без того хрупкую экономику страны, вызвав ряд новых акций протестов.

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африка юар
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