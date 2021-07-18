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Курбан Омаров прочел трогательные стихи после расставания с Бородиной
Шоу-бизнес
Курбан Омаров прочел трогательные стихи после расставания с Бородиной
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 18 июля. Бизнесмен Курбан Омаров неожиданно обратился к поэзии на фоне разрыва с телеведущей Ксенией Бородиной. Предприниматель записал ролик, в котором декламировал стихи о любви.

Новость о разводе звезды телепроекта «Дом-2» Ксении Бородиной появилась в конце июля. После череды домыслов и предположений в прессе стало известно, что артистка рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Звезды так и не прокомментировали свой разрыв, однако недавно предприниматель поделился необычным постом в Instagram. Омаров прочел на камеру трогательные стихи о любви.

«Запомни меня таким: храбрым и молодым, веселым и бесшабашным, срывающим к черту башни. Запомни меня таким: внимательным и влюбленным, тобою лишь покоренным, доставшим до самых вершин», — декламировал бизнесмен.

Строчки стихотворения принадлежат блогеру Анне Егоян. В комментарии бизнесмен поблагодарил поэтессу за возможность «прикоснуться к поэзии». Стоит отметить, что стихи прозвучали на фоне клипа в декорациях ночной Москвы. Егоян также присоединилась к съемкам видео.

Недавно Ксения Бородина поделилась своим отношением к изменам. Телеведущая жестко высказалась о супружеской неверности.

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Все новости / Шоу-бизнес / Курбан Омаров прочел трогательные стихи после расставания с Бородиной
звезды бородина омаров
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