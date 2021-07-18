Группа военных инженеров ЦВО закончила подготовку к возведению мостов в Туве

Тува, 18 июля. Военные отдельного инженерного соединения ЦВО, а также специалисты понтонно-мостовой бригады из Владимирской области, завершили подготовку прибрежных зон к возведению мостов.

Инженеры расчистили всю прибрежную зону рек Моген-Бурен и Чыргаки от завалов и подготовили насыпную основу. Также были установлены ряжевые опоры. Дальше военнослужащие ЦВО начнут устанавливать опоры комплектов тяжелых мостов МТ-55 и будут проводить их испытания.

Всего в мероприятии принимают участие 100 военных специалистов и свыше 20 единиц инженерной техники, включая бульдозеры, экскаваторы и автокраны. Комплекты для тяжелых мостов в разобранном виде доставили к месту возведения вертолетом Ми-26.

Ранее сообщалось, что военнослужащие инженерно-саперных и понтонно-мостовых подразделений ЦВО в рамках отбора на АрМИ-2021 пройдут конкурсы «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут». Во время маневров солдаты сдадут норматив по сбору механизированных мостов на время.