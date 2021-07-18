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Сомалийская армия освободила два стратегических города от «Аш-Шабааб»
Весь мир
Сомалийская армия освободила два стратегических города от «Аш-Шабааб»
freepik.com  /  www.slon.pics

Могадишо, 18 июля. Сомалийская национальная армия восстановила контроль над стратегическими городами Бадвейном и Амарой в штате Галмудуг, расположенными в центре страны, после многочасовых боев против террористической организации «Аш-Шабааб».

«Они захватили города пару недель назад после серии столкновений с военными, которые решили отступить. С тех пор боевики вымогали деньги у населения, чтобы создать параллельную администрацию», — отмечают СМИ.

Издания опубликовали фото военнослужащих 21-й дивизии, несущих сомалийский национальный флаг, и сообщили об уничтожении четырех баз террористов и ликвидации нескольких взрывных устройств. Последние боевые действия зафиксировали в пятницу, когда заминированный автомобиль взорвался возле военной базы, и началось вооруженное нападение.

Армия уверяет, что группировка понесла огромные потери во время неудавшейся атаки, а боевики ответили, что убили четырех солдат. Пресс-секретарь правительства Мохамед Ибрахим Моалиму подтвердил освобождение Бадвейна и Амары после наступления.

«Сомалийские военные в настоящее время нацелены на город Сигро, который находится под контролем террористов», — резюмировал он.

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