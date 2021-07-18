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«Крылья Советов» презентовали новую форму и автобус в «берестяном» стиле
Спорт
«Крылья Советов» презентовали новую форму и автобус в «берестяном» стиле
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 18 июля. «Крылья Советов» провели последнюю контрольную игру перед новым сезоном — с екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в закрытом режиме и завершилась победой уральской команды — 1:0. Неделей ранее эти же команды встречались в Екатеринбурге, тогда в матче из трех таймов также победил «Урал» — 3:1.

После самарской встречи на трибуны стадиона были допущены все желающие, а игроки были усажены на стулья вдоль бровки поля. В таком формате и прошла предсезонная встреча с болельщиками, вместившая в себя представление новичков, презентацию новой игровой формы и ответы на вопросы.

Дизайн формы команды на сезон 2021/22 выбирали сами болельщики. Соответствующее голосование проводилось среди владельцев абонементов на домашние матчи «Крыльев» еще весной. Комплекты формы белого и темно-синего цветов содержат текстуру, имитирующую узор бересты.

В таком же дизайне исполнена и раскраска нового автобуса для команды. Сам клуб на новое средство передвижения не потратил ни рубля — автобус «Крыльям» подарила известная в Самаре девелоперская фирма, и на его борту красуется реклама одного из торговых центров. По сведениям ФАН, цена такого автобуса у дилеров — примерно 27 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал о возможном переходе в «Крылья Советов» Данила Пруцева из «Сочи» и Максима Глушенкова из московского «Спартака». Оба раньше уже играли за самарский клуб.

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