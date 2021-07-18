Волонтеры «Лиза Алерт» ищут пропавшего в Кузбассе мужчину

Кемерово, 18 июля. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали поиски пропавшего в Кузбассе мужчины. Местный житель исчез несколько дней назад и с тех пор не выходил на связь.

Кузбассовец постоянно проживал в селе Безруково. Родственники пропавшего Виктора П. сообщили поисковикам приметы мужчины, сообщает источник в полиции.

По их словам, 41-летний сельчанин был нормального телосложения, ростом 177 см, русоволосый, с залысиной. На пропавшем была зеленая майка, черные спортивные штаны и такие же шлепанцы. Местонахождение мужчины до сих пор неизвестно.

Похожий случай произошел в Ленобласти, где местный житель вышел из машины и пропал без вести. Следствие выяснило, что мужчина направлялся к матери в Вологодскую область.