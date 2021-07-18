Пловцы Андрусенко и Кудашев допущены к участию в ОИ в Токио

Токио, 18 июля. Пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев получили право выступить на Олимпиаде в Токио после снятия временного отстранения по делу о нарушении антидопинговых правил.

О допуске спортсменов рассказал глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа, Россию на соревнованиях представят 335 атлетов.

«Сняли, все в порядке, все хорошо. Они могут выступать», — передает ТАСС слова президента федерации.

Ранее Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований Андрусенко и Кудашева за нарушение антидопинговых правил на основании информации Всемирного антидопингового агентства (WADA). Атлеты в составе олимпийской сборной готовились к летним Играм.

В воскресенье стало известно, что повторные допинг-пробы российских гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина дали положительный результат на запрещенный препарат.