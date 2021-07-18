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Политолог Марков назвал социальные последствия блокировки YouTube
Общество
Политолог Марков назвал социальные последствия блокировки YouTube
pixabay.com  / 

Россия должна развивать собственный сегмент интернета и не отдавать своих граждан под влияние аморальной западной пропаганды. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Роскомнадзор возмущен несознательным поведением администрации YouTube: она не удаляет противоправный контент, который распространяют экстремистские и террористические организации, запрещенные на территории России, и занимается цензурой в отношении основных средств массовой информации РФ, среди которых Russia Today, «Россия-24», НТВ, ТВЦ, «Взгляд» и так далее. РКН направил в отношении корпорации Google (владеет YouTube) более 24 тысяч требований удалить незаконные ролики, однако большинство из них остались без внимания. В ведомстве подчеркнули, что при дальнейшем игнорировании его просьб компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/5 ее годового оборота.

«Администрация YouTube точно испугается, — заявил Марков. — Но не изымания денег: это приставам будет сделать проблематично, учитывая, что практически все имущество корпорации Google находится за рубежом. Она испугается блокировки, которая неизбежно последует, если видеохостинг и дальше будет вести себя неподобающим образом».

По словам политолога, русскоязычная часть интернета приносит Google немалую прибыль, и, если от нее будет оторвана, собственно, сама Россия, то оставшаяся «просто скукожится» и уйдет с YouTube сама.

Политолог Марков назвал социальные последствия блокировки YouTube
Федеральное агентство новостей  / Вячеслав Дружинин

«Даже та, которая проживает на Украине, — убежден эксперт. — Просто в этом уже не будет смысла. Осознавая подобные «радужные» перспективы, руководство видеохостинга пойдет на попятную: тем более что прецедент этому уже есть. Турция отключила эту соцсеть на своей территории после того, как та отказалась выполнять требования ее властей — и о, чудо! — та сразу же исправилась и теперь ведет себя тише воды ниже травы».

Собеседник ФАН призвал РКН действовать максимально жестко — тем более что в РФ уже создана альтернативная площадка для загрузки и просмотра видеоконтента.

«После блокировки YouTube вся его аудитория автоматически перейдет в RuTube, — убежден Марков. — В результате произойдет радикальное оздоровление социума, который будет огражден от мракобесного экстремизма, финансируемого западными разведками».

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