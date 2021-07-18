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Певицу Адель заметили на свидании с агентом Леброна Джеймса
Шоу-бизнес
Певицу Адель заметили на свидании с агентом Леброна Джеймса
instagram.com  /  @adele

Лос-Анджелес, 18 июля. Британская певица Адель закрутила новый роман после развода с бизнесменом Саймоном Коннеки. Звезда отправилась на свидание со спортивным агентом Ричем Полом.

Певица Адель решилась на кардинальные перемены в жизни в 2021 году. Всего за полгода звезда успела похудеть, разорвать брак с бизнесменом Саймоном Коннеки и купить особняк в солнечном Лос-Анджелесе: прежней владелицей апартаментов была актриса Николь Ричи.

Оправившись от расставания с мужем, певица окунулась в новые отношения. Избранником исполнительницы оказался близкий друг и агент форварда клуба «Лейкерс» Леброна Джеймса Рич Пол. Недавно пару заметили во время свидания: влюбленные отправились на пятый матч финальной серии НБА.

Адель и ее избранник все еще не подтвердили новость о своих отношениях. Тем не менее, в Сети появилось множество фото, пару запечатлели вместе во время матча. Новость о романе звезды сообщил корреспондент ESPN Брайан Уиндхерст.

Недавно Адель приписывали роман с музыкантом. Исполнительницу заподозрили в отношениях с рэпером Skepta.

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адель отношения звезды
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