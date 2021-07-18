Замедление годовой инфляции зафиксировано в еврозоне

Брюссель, 18 июля. Годовая инфляция замедлилась до 1,9% в некоторых европейских странах по итогам июня. Соответствующей информацией поделился Евростат.

Полученный результат соответствует предварительной оценке и прогнозам аналитиков, опрошенных порталом DailyFx. Согласно представленной информации, месячная инфляция в еврозоне находится на уровне 0,3%, передает «Прайм».

Июньская инфляция составила 0,2%. Наибольшее падение потребительской стоимости наблюдается в Португалии. Значение снизилось на 0,6%. Самое большое повышение фиксируется в Венгрии (+5,3%), Польше (+4,1%) и Эстонии (+3,7%).

Экономисты Центрального банка России ранее сообщили, что падения инфляции не ожидается в ближайшее время. При этом повышение стоимости товаров не должно сдержать увеличение экономической активности в стране.