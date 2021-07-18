Акинфеев рассказал, каким видит идеального футболиста ЦСКА

Москва, 18 июля. Капитан и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил образ идеального футболиста армейцев, говорится в Twitter-аккаунте столичного клуба.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 50 очков, заняв шестое место в турнирной таблице чемпионата страны, и не пробился в еврокубковые турниры.

Голкипер отметил, что идеальный армеец должен уметь играть головой, как Антон Заболотный, видеть поле, как Алан Дзагоев. Кроме того, идеальный игрок ЦСКА должен обладать силой Николы Влашича, скоростью Чидеры Эджуке, техникой Ильзата Ахметова и уметь отдавать результативные и точные пасы, как Марио Фернандес, работать в отборе, как Константин Кучаев и бить, как Игорь Дивеев.

Ранее вратарь армейцев Акинфеев объяснил, почему отклонил предложение российского специалиста Станислава Черчесова вернуться в сборную России перед стартом Евро-2020.