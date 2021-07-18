Альпинисты ВС РФ совершили переход по реке в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 18 июля. Учения российских военных альпинистов по преодолению реки Терскоп состоялись в Кабардино-Балкарии в рамках подготовки к международному конкурсу «Эльбрусское кольцо».

Специалисты ВС РФ, Федеральной службы охраны и Росгвардии с оружием и снаряжением отработали оборудование навесной переправы через горную реку 17 июля. В среднем на переправу одного военного понадобилось до 15 секунд. Военнослужащие успешно справились с постройкой перил и организацией страховки в составе группы.

Ранее в Южном военном округе сообщили о проведении первых совместных учений России и Алжира. Маневры состоятся в октябре на полигоне Тарское в Северной Осетии. Во Владикавказе уже состоялась встреча представителей двух стран.