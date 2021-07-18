Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 22:22
22:13
Весь мир
Боевики застрелили генерала нигерийской армии на трассе Локоджа — Абуджа
22:13
Общество
Вильфанд прогнозирует грозы и дожди с вечера понедельника в Москве
22:04
Весь мир
Лидеры Танзании и Бурунди обсудили важность дорожных проектов между странами
22:04
Весь мир
Глава минэкономики ЦАР проверил реализацию программы механизации сельского хозяйства
22:00
Общество
Сергей Марков расшифровал заявление Дональда Туска о неминуемом развале Евросоюза
21:58
Весь мир
Алжир отклонил просьбу Франции о возвращении мигрантов на родину
21:55
Общество
Биолог назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
21:55
Происшествия
Автомобиль вспыхнул при аварии на юго-востоке Москвы
21:30
Происшествия
Соседка поделилась подробностями о попавшей в ДТП на западе Москвы семье
21:26
Весь мир
Авария в ЮАР поспособствовала росту цены на уголь до рекордных показателей
Все новости

Альпинисты ВС РФ совершили переход по реке в Кабардино-Балкарии
Армия
Альпинисты ВС РФ совершили переход по реке в Кабардино-Балкарии
Prt Scr youtube.com  /  ИНЦИДЕНТ

Нальчик, 18 июля. Учения российских военных альпинистов по преодолению реки Терскоп состоялись в Кабардино-Балкарии в рамках подготовки к международному конкурсу «Эльбрусское кольцо».

Специалисты ВС РФ, Федеральной службы охраны и Росгвардии с оружием и снаряжением отработали оборудование навесной переправы через горную реку 17 июля. В среднем на переправу одного военного понадобилось до 15 секунд. Военнослужащие успешно справились с постройкой перил и организацией страховки в составе группы.

Ранее в Южном военном округе сообщили о проведении первых совместных учений России и Алжира. Маневры состоятся в октябре на полигоне Тарское в Северной Осетии. Во Владикавказе уже состоялась встреча представителей двух стран.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Альпинисты ВС РФ совершили переход по реке в Кабардино-Балкарии
вс рф военные учения альпинисты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru