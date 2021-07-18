Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 22:22
22:13
Весь мир
Боевики застрелили генерала нигерийской армии на трассе Локоджа — Абуджа
22:13
Общество
Вильфанд прогнозирует грозы и дожди с вечера понедельника в Москве
22:04
Весь мир
Лидеры Танзании и Бурунди обсудили важность дорожных проектов между странами
22:04
Весь мир
Глава минэкономики ЦАР проверил реализацию программы механизации сельского хозяйства
22:00
Общество
Сергей Марков расшифровал заявление Дональда Туска о неминуемом развале Евросоюза
21:58
Весь мир
Алжир отклонил просьбу Франции о возвращении мигрантов на родину
21:55
Общество
Биолог назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
21:55
Происшествия
Автомобиль вспыхнул при аварии на юго-востоке Москвы
21:30
Происшествия
Соседка поделилась подробностями о попавшей в ДТП на западе Москвы семье
21:26
Весь мир
Авария в ЮАР поспособствовала росту цены на уголь до рекордных показателей
Все новости

Элджей намекнул на сильную влюбленность на фоне слухов о разводе с Ивлеевой
Шоу-бизнес
Элджей намекнул на сильную влюбленность на фоне слухов о разводе с Ивлеевой
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 18 июля. Популярный рэп-исполнитель Алексей Узенюк, больше известный как Элджей, признался, что сильно влюблен. Об этом он сообщил под постом своей жены, блогера Насти Ивлеевой.

Последние месяцы в Сети не умолкают слухи о скором разводе звездной пары. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет, при этом сами звезды не спешат опровергать домыслы.

Недавно в одном из своих Instagram-аккаунтов экс-ведущая тревел-шоу «Орел и решка» выложила романтичный пост. В новом видео Ивлеева в рваных джинсах и сетчатой майке гуляет по улочкам Парижа, изображая из себя влюбленную. Под видео звезда попросила отметиться тех, кто испытывает те же чувства, что она пародировала в публикации.

«Ставь +, если влюблен», — подписала видео популярный блогер.

Одним из первых под постом отметился супруг Ивлеевой, однако до конца неясно, что этим «плюсом» имел в виду Элджей. Некоторые предполагают, что таким образом он выразил любовь к супруге, а другие уверены, что он лишь намекнул на скорый развод.

Больше всего поклонников пары беспокоит тот факт, что в этом году они отдыхают раздельно. Ивлеева со своими подругами загорает на море, откуда часто публикует фотографии в купальнике. Недавно она выложила пост, на котором предстала в естественном образе с забавным выражением лица.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Элджей намекнул на сильную влюбленность на фоне слухов о разводе с Ивлеевой
любовь элджей ивлеева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru