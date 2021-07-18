Элджей намекнул на сильную влюбленность на фоне слухов о разводе с Ивлеевой

Москва, 18 июля. Популярный рэп-исполнитель Алексей Узенюк, больше известный как Элджей, признался, что сильно влюблен. Об этом он сообщил под постом своей жены, блогера Насти Ивлеевой.

Последние месяцы в Сети не умолкают слухи о скором разводе звездной пары. Однако никаких официальных подтверждений этой информации нет, при этом сами звезды не спешат опровергать домыслы.

Недавно в одном из своих Instagram-аккаунтов экс-ведущая тревел-шоу «Орел и решка» выложила романтичный пост. В новом видео Ивлеева в рваных джинсах и сетчатой майке гуляет по улочкам Парижа, изображая из себя влюбленную. Под видео звезда попросила отметиться тех, кто испытывает те же чувства, что она пародировала в публикации.

«Ставь +, если влюблен», — подписала видео популярный блогер.

Одним из первых под постом отметился супруг Ивлеевой, однако до конца неясно, что этим «плюсом» имел в виду Элджей. Некоторые предполагают, что таким образом он выразил любовь к супруге, а другие уверены, что он лишь намекнул на скорый развод.

Больше всего поклонников пары беспокоит тот факт, что в этом году они отдыхают раздельно. Ивлеева со своими подругами загорает на море, откуда часто публикует фотографии в купальнике. Недавно она выложила пост, на котором предстала в естественном образе с забавным выражением лица.