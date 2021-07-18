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Байден возглавит «коллективный Запад» после ухода Меркель из политики
Политика
Байден возглавит «коллективный Запад» после ухода Меркель из политики
instagram.com  /  @joebiden

Вашингтон, 18 июля. Одним из знаковых событий последних дней стал прощальный визит Ангелы Меркель в Вашингтон в качестве канцлера Германии.

Поскольку идеологически Меркель близка президенту США Джо Байдену, ситуацию в германо-американских отношениях либералы воспринимают спокойно. После ухода немецкого лидера из политики главой «коллективного Запада» станет ее американский коллега, пишет ИноСМИ. Западному блоку есть кому противостоять — Россия и Китай по-прежнему остаются главными конкурентами Европы и Соединенных Штатов.

В ходе переговоров Меркель и Байден предпочли не обострять разногласия по ситуации вокруг строительства «Северного потока — 2». Они решили, что все усилия надо направить на достижение взаимного компромисса, заключающегося в обещаниях отстаивать интересы Украины.

Ранее жители Болгарии прокомментировали итоги встречи канцлера ФРГ и главы Белого дома. По их мнению, это был разговор «ни о чем», и саммит оказался бессмысленным.

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