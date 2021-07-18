Водородная повестка набирает обороты в России и Европе

Москва, 18 июля. Новый крупный рынок имеет большой потенциал развития для отечественных нефтегазовых компаний.

Национальная стратегия развития водородной энергетики активно прорабатывается сейчас в российском правительстве, отмечают аналитики инвестиционной группы «АТОН». Об этом пишет «Финам».

Дорожная карта отрасли на период с 2020 по 2024 год предполагает, что к окончанию этого периода Москва начнет поставлять за рубеж порядка 0,2 млн тонн водорода. К 2035 году цифры по экспорту должны составить уже 2 млн тонн топлива.

Комплексы производственных кластеров будут создаваться на территории Российской Федерации около главных экспортных магистралей. Прогнозируется, что в 2035 году Европа будет ввозить 14,26 млн тонн водорода. У России, полагают эксперты, есть все шансы занять нишу в 50% от оцениваемого объема импорта.

Тем не менее, сектор водородной энергетики на данный момент не получил существенного развития, а потенциальные игроки рынка сейчас изучают его перспективы и вкладываются в НИОКР. Концерн «Газпром» тратит до 5 млн евро ежегодно на эти цели.

Аналитики «АТОН» резюмируют, что энергетика на водороде представляет собой по-настоящему прибыльный и важный рынок для компаний из России, но на развитие отрасли потребуется некоторое время.

Технологию добычи водорода путем проведения химических реакций под землей разрабатывают в Центре добычи углеводородов Сколковского университета науки и технологий.