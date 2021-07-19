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Психолог Суздальцева пояснила, как правильно принимать решения на фоне стресса
Общество
Психолог Суздальцева пояснила, как правильно принимать решения на фоне стресса
pixabay.com  / 

Зачастую в наши решения по жизни, большие и не очень, вмешивается такой неприятный фактор, как стресс. Он играет нам недобрую службу, ведь под его действием мы мыслим ограниченно, а значит, и решения принимаем соответствующие. Как ужиться с этим фактором и снизить вероятность принятия ошибочного решения, ФАН узнал у практикующего психолога и гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.

По ее словам, зачастую в ситуациях выбора мы действуем по пути наименьшего сопротивления, отдавая предпочтение знакомым и традиционным решениям, которые принимали раньше.

«В сложных ситуациях мы, как правило, реагируем по принципу рефлекса, то есть «стимул-реакция». И максимум, как здесь можно себя поддержать — дать себе время на то, чтобы подумать и осознать, что с тобой происходит, какие будут решения, чего ты боишься и исходя из каких соображений действуешь. Потому что мысль быстрая, а психика медленная, ей нужно время», — поясняет терапевт.

Психолог Суздальцева пояснила, как правильно принимать решения на фоне стресса
wikipedia.org  / Prof. Dr. Franz Vesely / CC BY-SA 3.0 de

Австрийский психиатр и невролог Виктор Франкл определял человека и его свободу как время между стимулом и реакцией. Однако в реальности решение принимается мозгом за доли секунды, а значит, мы не успеваем его осознать. Но что, если оно оказалось ошибочным, и нам приходится мириться с его последствиями?

«С точки зрения управления, лучше любое решение, чем никакое, чем его отсутствие. С точки же зрения экономики, существуют так называемые невосполнимые потери. Допустим, я вышла замуж, и мне плохо в этом браке. Но я уже столько времени потратила на этот брак, и вложила в него столько усилий, что мне не признать невосполнимость этих потерь. И тогда я начинаю себя загонять», — говорит психолог.

Психолог Суздальцева пояснила, как правильно принимать решения на фоне стресса
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Выход, по словам Людмилы Суздальцевой, находится в банальном принятии неверности своего решения. Однако признаться в таком самому себе для многих оказывается непосильной задачей. И здесь нет ничего удивительного, ведь человеку приходится столкнуться с собственным несовершенством.

«Но нужно принять тот факт, что я сделал неверный выбор, а мое решение не удалось в силу каких-то причин. В конечном итоге, мы все так делаем», — заключила эксперт.

Ранее психолог Надежда Акимова рассказала, из-за чего у людей может возникнуть летняя депрессия. По мнению специалиста, из-за загруженности работой многие забывают радовать себя приятными мелочами, из-за чего и копятся подобные чувства.

 

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