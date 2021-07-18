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Немецкий политик Фридрих Мерц призвал Берлин поменять отношение к Евросоюзу
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Политика
Немецкий политик Фридрих Мерц призвал Берлин поменять отношение к Евросоюзу
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Берлин, 18 июля. Член Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал Берлин переориентировать европейскую политику правящего блока.

Как считает Мерц, федеральное Правительство Германии, возглавляемое союзом ХДС/ХСС, допустило ряд серьезных ошибок, будучи ориентированным на Евросоюз. В пример он привел согласование европейского пакета помощи для борьбы с коронавирусом. Также Мерц припомнил централизованную закупку Брюсселем вакцин от COVID-19.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что было ошибкой оставлять закупку вакцин от коронавируса в полном объеме на усмотрение Комиссии ЕС», — заявил политик в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Мерц также указал, что большинство стран-участниц ЕС не хотят «централизованной Европы», а Германии стоит изменить отношение к Евросоюзу.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ от ХДС Армин Лашет смеялся за спиной президента Франка-Вальтера Штайнмайера, когда лидер произносил соболезнования жертвам наводнения. Журналисты осудили политика и предрекли падение рейтингов партии.

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евросоюз германия хдс
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