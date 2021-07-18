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Константин Цзю отметил характер Гассиева перед боем за титул WBA ASIA

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:54
Спорт
Константин Цзю отметил характер Гассиева перед боем за титул WBA ASIA
TACC  /  Феоктистов Дмитрий

Москва, 18 июля. Боксер-профессионал Мурат Гассиев имеет опыт выступления с отличными соперниками. Об этом рассказал бывший абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF Константин Цзю. 

Экс-чемпион по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев и чемпион Европы по версии WBO в супертяжелом весе Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе.

«У него характер есть, его не убрать. Также у Мурата имеется опыт выступления с очень хорошими соперниками», — передает РЕН ТВ слова экс-боксера.

По словам Цзю, у Михаила Алояна также большой опыт выступления в олимпийской сборной.

Мурат Гассиев и Михаэль Валлиш сразятся за титул WBA ASIA в супертяжелом весе. Поединок пройдет 22 июля на волейбольной арене «Динамо». Кроме того, в этот день состоится бой россиянина Михаила Алояна и представителя Танзании.

Ранее Константин Цзю заявил, что Олимпийские игры по разным причинам перестали быть значимым событием, а международный спорт деградировал. Таким мнением экс-чемпион поделился после новости о недопуске зрителей на ОИ-2020 в Токио.

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Все новости / Спорт / Константин Цзю отметил характер Гассиева перед боем за титул WBA ASIA
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