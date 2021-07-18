Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 22:22
22:13
Весь мир
Боевики застрелили генерала нигерийской армии на трассе Локоджа — Абуджа
22:13
Общество
Вильфанд прогнозирует грозы и дожди с вечера понедельника в Москве
22:04
Весь мир
Лидеры Танзании и Бурунди обсудили важность дорожных проектов между странами
22:04
Весь мир
Глава минэкономики ЦАР проверил реализацию программы механизации сельского хозяйства
22:00
Общество
Сергей Марков расшифровал заявление Дональда Туска о неминуемом развале Евросоюза
21:58
Весь мир
Алжир отклонил просьбу Франции о возвращении мигрантов на родину
21:55
Общество
Биолог назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
21:55
Происшествия
Автомобиль вспыхнул при аварии на юго-востоке Москвы
21:30
Происшествия
Соседка поделилась подробностями о попавшей в ДТП на западе Москвы семье
21:26
Весь мир
Авария в ЮАР поспособствовала росту цены на уголь до рекордных показателей
Все новости

В Новосибирске из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:54
Происшествия
В Новосибирске из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок
pixabay.com

Новосибирск, 18 июля. Все произошло на территории Октябрьского района регионального центра в доме на улице Гаранина.

Мальчик играл в квартире на четвертом этаже. В один момент мать ребенка отвлеклась на домашние дела, а когда обратила внимание на сына, то не обнаружила его в комнате и увидела открытое окно.

«Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу № 3. У мальчика черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и кататравма», — заявил источник в правоохранительных органах Новосибирска.

По факту случившегося компетентные органы начали проверку в ходе которой будет принято процессуальное решение.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Новосибирске из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок
новосибирск мальчик выпал ребенок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru