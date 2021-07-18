В Новосибирске из окна четвертого этажа выпал двухлетний ребенок

Новосибирск, 18 июля. Все произошло на территории Октябрьского района регионального центра в доме на улице Гаранина.

Мальчик играл в квартире на четвертом этаже. В один момент мать ребенка отвлеклась на домашние дела, а когда обратила внимание на сына, то не обнаружила его в комнате и увидела открытое окно.

«Бригадой скорой помощи ребенок был доставлен в детскую клиническую больницу № 3. У мальчика черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и кататравма», — заявил источник в правоохранительных органах Новосибирска.

По факту случившегося компетентные органы начали проверку в ходе которой будет принято процессуальное решение.