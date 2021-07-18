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Российские миротворцы провели гуманитарную акцию в Мартунинском районе Карабаха
Армия
Российские миротворцы провели гуманитарную акцию в Мартунинском районе Карабаха
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Степанакерт, 18 июля. Миротворцы ВС России совместно с сотрудниками благотворительного фонда передали гуманитарную помощь жителям села Мачкалашен в Мартунинском районе Карабаха.

В ходе гуманитарной акции офицерами Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента местным жителям были розданы суповые и кухонные наборы. Всего помощь получили 14 семей из числа вынужденных переселенцев, передает телеканал «Звезда».

Российские военные также пообщались с жителями, осмотрели места их проживания и приняли от них заявки на получение предметов первой необходимости.

«14 семей получили еду и кухонные приборы. Хочу сказать большое спасибо руководителю этой акции», — сказал глава администрации села Лэрник Аванесян.

Всего российскими миротворцами по линии благотворительных фондов было передано более 220 тонн гуманитарных грузов жителям Нагорного Карабаха.

Ранее сообщалось, что миротворцы ВС РФ посетили с образовательной миссией школьный лагерь в Аскеранском районе Карабаха. Они провели лекции и занятия для детей.

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