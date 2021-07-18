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Аналитики рассказали о демографическом провале на Украине

  /   Обновлено: 18 июля 2021 20:54
Политика
Аналитики рассказали о демографическом провале на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 июля. Рождаемость на Украине снизилась на 40%, а в прошлом году показатели достигли минимума. Аналитики объяснили, почему случился демографический провал.

Эксперты раскрыли причины низкой рождаемости на Украине. По словам специалистов, одной из них является экономия на детях. Правительство Арсения Яценюка решило сокращать бюджетные расходы за счет несовершеннолетних. Рождаемость начала падать.

Потенциальная бедность также повлияла на решение украинцев заводить потомство. Семьи с детьми представляют наиболее уязвимую часть населения в социально-экономической сфере. Аналитики также оценили, сколько граждан может прокормить Украина. Страна способна обеспечить работой не более 20 миллионов человек.

Экс-депутат Рады Евгений Мураев ранее описал сценарий развала Украины. Бывший парламентарий полагает, что осенью кризис может вылиться в массовые протесты на улицах.

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