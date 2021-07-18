Стало известно, кто сыграет маленькую принцессу Лею в сериале про Оби-Вана Кеноби

Лос-Анджелес, 18 июля. Студия Disney завершила кастинг на роль принцессы Леи в спин-оффе про героя саги «Звездные войны» Оби-Вана Кеноби. Детскую версию героини исполнит актриса Вивьен Лира Блэр.

Съемки приквела о приключениях молодого Оби-Вана Кеноби стартовали в мае после длительного перерыва в разработке проекта. Недавно стало известно, что сюжет сериала затронет детство главной героини оригинальной трилогии «Звездные войны» принцессы Леи.

Студия Disney пока не представила актрису, которая сыграет эту роль. Но, как сообщает Cinelinx, будущей «звездочкой» космической саги оказалась восьмилетняя Вивьен Лира Блэр.

Несмотря на юный возраст актрисы, за ее плечами уже находятся несколько крупных проектов. В их числе — постапокалиптический хоррор «Птичий короб» с Сандрой Буллок от студии Netflix.

Недавно исполнитель роли Оби-Вана Кеноби Юэн Макгрегор вновь стал отцом. Новость пополнении в семье актера сообщила старшая дочь звезды.