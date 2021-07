Как Израиль оказывает поддержку Саудовской Аравии в преследовании диссидентов

Израиль поощряет работу компаний по киберслежке в интересах спецслужб Саудовской Аравии, что следует из исследования, проведенного изданием The New York Times (NYT). Тем временем международные правозащитные организации продолжают указывать на то, что королевство использует шпионские программы для слежки за диссидентами и зарубежными активистами, действующими против интересов Эр-Рияда.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась, как и почему Израиль оказывает опосредованную поддержку в киберсфере формально недружественной стране, к тому же официально не признающей еврейское государство.

Драма Хашогги

Саудовская Аравия на протяжении нескольких лет пользуется услугами израильских технологических фирм, занимающихся созданием и поддержкой шпионского программного обеспечения. В 2017 году Эр-Рияд заключил контракт с одной из самых известных на данном направлении компаний под названием NSO Group. Произведенная ею программа Pegasus используется целым рядом правительств для удаленного наблюдения за представляющими для них интерес личностями при помощи их же смартфонов.

В 2018 году NSO стала фигурантом скандала, связанного с жестоким убийством саудовскими спецслужбами журналиста-диссидента Джамаля Хашогги. Неназванный друг убитого подал на компанию иск в суд, в котором утверждал, что телефон погибшего был взломан именно с помощью Pegasus, в результате чего Эр-Рияд якобы получил доступ ко всем его разговорам, включавшим в себя и обсуждения различных оппозиционных проектов.

HUGE: Israel's NSO group has repeatedly denied having had anything to do with Khashoggi's killing -- but astonishing new evidence confirms the phones of the central women in his life were hacked right around his murder. https://t.co/G5H8awZ2U6 — Edward Snowden (@Snowden) July 18, 2021

При этом до сих пор не найдено доподлинных доказательств того, что Pegasus действительно был применен в операции по ликвидации Хашогги. Саудовская сторона отказалась от комментариев на это счет, а NSO напрямую отрицает причастность своего продукта к данному преступлению:

«Как ранее заявляла NSO, наша технология никоим образом не была связана с отвратительным убийством Джамаля Хашогги. Это включает в себя прослушку, мониторинг, отслеживание или сбор информации».

.@frontlinepbs is part of a global consortium of 17 news outlets investigating how NSO Group’s Pegasus spyware was used to surveil journalists, human rights activists and others. The #PegasusProject starts publishing some of its findings today. WATCH: https://t.co/NFnbZZLbqO — Raney Aronson (@raneyaronson) July 18, 2021

И все же на фоне разразившегося скандала израильская компания наняла группу внешних консультантов, которые должны были оказывать консультационные услуги на предмет того, с какими клиентами фирме следует работать, а каких предпочтительно избегать. Примечательно, что в данный совет вошли бывший посол администрации Барака Обамы в Израиле Дэниел Шапиро, бывший сотрудник ЦРУ и начальник штаба Пентагона Джереми Баш, бывший директор по персоналу Комитета по разведке Палаты представителей Майкл Аллен и бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента Эндрю Шапиро.

Международное возмущение убийством журналиста побудило консультационную группу несколько отойти от своих обязанностей и порекомендовать руководству NSO разорвать контракты, уже заключенные с королевством, а также прекратить поддержку своего ПО на его территории. При этом — по инсайдерской информации NYT — власти Израиля предлагали существенные преференции для компании в обмен на сохранение соглашений с Эр-Риядом. Также они указали на то, что данный путь развития событий желателен и для администрации в то время президента США Дональда Трампа.

Однако весной 2019 года NSO была приобретена базирующейся в Лондоне инвестиционной компанией Novalpina Capital, которая настояла на возобновлении работы с Саудовской Аравией. К этому же времени относится прекращение контактов израильской фирмы с консультативной группой из США.

Рука правительства

Продажа подобных информационных продуктов зарубежным покупателям допустима лишь при наличии лицензии от Министерства обороны Израиля, которая, в свою очередь, была предоставлена как минимум четырем компаниям, специализирующимся на шпионском ПО. Контроль данного ведомства обусловлен тем, что подобное программное обеспечение проходит по законодательству как военная продукция.

Помимо NSO Group, в данный список входит Candiru, которую 16 июля Microsoft объявил причастной к слежке более чем за 100 журналистами, политиками, диссидентами и правозащитниками во всем мире по заказу правительственных клиентов. Как показало совместное расследование Microsoft и исследовательского института Университета Торонто Citizen Lab, программное обеспечение Candiru использовалось для нахождения уязвимостей в продуктах транснациональной IT-компании, что открывало доступ к наблюдению за ее клиентами.

An Israeli cyber firm, named #Candiru, reportedly created and sold software #exploit that can penetrate #Windows, #Microsoft and technology human rights group Citizen Lab said on Thursday. pic.twitter.com/1HdxmbQ0Ci — Quite Hacker: CyberSecurity News & Technology News (@QuiteHacker) July 17, 2021

Известно, что Candiru заключила по крайней мере один контракт с Саудовской Аравией через несколько месяцев после убийства Хашогги. Два других израильских разработчика шпионского программного обеспечения — Verint и Quadream — также подписали аналогичные соглашения с королевством, причем Quadream — после истории с ликвидацией журналиста.

Следует отметить, что существует еще одна компания, предоставившая свои системы взлома мобильных телефонов саудовским властям несмотря на отсутствие лицензии от правительства Израиля — Cellebrite. Об этом, в свою очередь, сообщала израильская газета Haaretz.

#Botswana police then used technology sold by the Israel-based company Cellebrite to extract and analyze thousands of Basimanebotlhe messages, call logs, and emails, and her web browsing history. https://t.co/KEozET5DtO — CPJ Africa (@CPJAfrica) July 14, 2021

Министерство обороны еврейского государства настаивает на том, что оно бы отозвало лицензию у IT-фирмы, если бы ее продукция использовалась для нарушения чьих-либо гражданских прав.

«Если приобретенный товар используется в нарушение условий лицензии, особенно после любого нарушения прав человека, инициируется процедура аннулирования лицензии на экспорт оборонной продукции», — сообщило министерство в ответ на запрос NYT.

В ведомстве также подчеркнули, что выдача разрешений на экспорт «наступательных кибертехнологий» производится при учете «широкого спектра вопросов безопасности, дипломатических и стратегических соображений».

Дело Хашогги ознаменовалось скандалом, но в нем не фигурирует неоспоримых аргументов в пользу причастности израильского ПО к саудовской спецоперации. Следовательно, Министерство обороны Израиля не имеет даже формального повода для отзыва лицензий.

Последствия резонанса

Тем не менее не вызывает сомнений то, что власти Саудовской Аравии продолжают использовать израильское программное обеспечение для сбора информации о своих недоброжелателях за рубежом. В 2020 году упомянутая Citizen Lab отследила 18 атак, совершенных саудовской разведкой в отношении смартфонов, принадлежащих журналистам катарского информационного агентства Al Jazeera.

Three dozen journalists at the Qatar state-owned media company Al-Jazeera were targeted by advanced spyware in an attack seen from the Saudi and United Arab Emirates states, the University of Toronto's Citizen Lab said #journalists #cybersecurity #AlJazeera pic.twitter.com/Lu5k1tGyIf — BlueprintGreece (@BlueprintGreece) December 21, 2020

После выяснения этого факта NSO приняла решение отключить свою систему в королевстве и досрочно завершить все действующие на тот момент контракты с Эр-Риядом, сообщает внутренний источник NYT.

Минобороны Израиля отбивается от исков правозащитников, требующих опубликовать подробную информацию о процессе выдачи лицензий на экспорт шпионского ПО.

«Закулисье» межгосударственных взаимоотношений

По всей видимости, помощь со стороны Израиля Саудовской Аравии в подавлении ее политических соперников может являться частью определенной политической сделки. Формально государства оппонируют друг другу, однако между ними установлены не афишируемые связи на высшем уровне, в том числе между крупными чинами в вооруженных силах и в разведслужбах. Бывший израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, неоднократно посещал королевство, где встречался с наследным принцем Мухаммадом бин Салман Аль Саудом.

Netanyahu met MBS, Pompeo in Saudi Arabia: Israeli media | Al Jazeera



Reports say Netanyahu flew to Saudi Arabia for clandestine meeting with Saudi crown prince and US secretary of state.



Who knows what nefarious deeds Pompeo has been up to! https://t.co/AytkcTXMhI — ꧁????????????????????????????????????????????????????꧂®️ (@ResisterChic) November 24, 2020

Кроме того, саудиты оказывали поддержку в заключении Авраамских соглашений, по которым были нормализованы отношения еврейского государства и шести арабских стран.

Формальным камнем преткновения между Израилем и Саудовской Аравией остается палестинская проблема, которая ранее неоднократно приводила к военным столкновениям. Однако мировая ситуация меняется: Иран набирает все большую силу в регионе, в том числе через поддержку различных военизированных организаций на границах этих стран, а США, напротив, теряют свое влияние на Ближнем Востоке.

Подобная ситуация оказалась способна подвигнуть евреев и арабов к смягчению взаимоотношений и объединению против персов.