Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 22:21
22:13
Весь мир
Боевики застрелили генерала нигерийской армии на трассе Локоджа — Абуджа
22:13
Общество
Вильфанд прогнозирует грозы и дожди с вечера понедельника в Москве
22:04
Весь мир
Лидеры Танзании и Бурунди обсудили важность дорожных проектов между странами
22:04
Весь мир
Глава минэкономики ЦАР проверил реализацию программы механизации сельского хозяйства
22:00
Общество
Сергей Марков расшифровал заявление Дональда Туска о неминуемом развале Евросоюза
21:58
Весь мир
Алжир отклонил просьбу Франции о возвращении мигрантов на родину
21:55
Общество
Биолог назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
21:55
Происшествия
Автомобиль вспыхнул при аварии на юго-востоке Москвы
21:30
Происшествия
Соседка поделилась подробностями о попавшей в ДТП на западе Москвы семье
21:26
Весь мир
Авария в ЮАР поспособствовала росту цены на уголь до рекордных показателей
Все новости

Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе
664
Общество
Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе
pixabay.com

Лондон, 18 июля. Европейские специалисты в области туризма рассказали, что британские путешественники оставляют в основном негативное впечатление на местных курортах.

Нельзя отрицать, что англичане действительно попадают в неприятности за границей, заявил генеральный директор Европейской туристической организации (ETOA) Том Дженкин. По его словам, каждое лето ходят истории о том, как ведут себя на отдыхе британские путешественники. Он рассказал о проблемах одного европейского курорта, которые связаны исключительно со склонностью молодых британских туристов прилетать туда на «неделю разврата», передает «Турпром». Как отметил Дженкин, они везде берут с собой «маленькую Англию». Он рассказал, что местным деликатесам такие туристы предпочтут любимую жареную картошку.

Лондонский психотерапевт Энди Коттом рассказывал, что большая часть проблем британских туристов связана с пьянством. По словам врача, англичане имеют очень нездоровые отношения с алкоголем.

Отельер Аджай Гоял, основатель компании Zening Resorts на Кипре, рассказал, что к британским туристам негативно настроены даже в тех странах, где без них не было бы никакой экономики. По его словам, основные причины этого заключаются в том, что из-за грубого пьянства молодые и пожилые путешественники испытывают чрезмерный комплекс превосходства.

«Пожилые английские туристы имеют отвратительную привычку «объяснять людям, что такое вежливость»», — сообщил глава компании.

Жителей курортов также раздражает то, что у англичан меньше денег, чем у немцев, русских и китайцев, добавил Гоял. Они всегда используют карты, вместо наличных, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, британцы оценили новый российский закон о шампанском. Они не понимают, по какой причине его так широко обсуждает общественность.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе
туризм европа британцы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru