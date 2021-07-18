Европейцы назвали туристов, которых меньше всего ждут на отдыхе

Лондон, 18 июля. Европейские специалисты в области туризма рассказали, что британские путешественники оставляют в основном негативное впечатление на местных курортах.

Нельзя отрицать, что англичане действительно попадают в неприятности за границей, заявил генеральный директор Европейской туристической организации (ETOA) Том Дженкин. По его словам, каждое лето ходят истории о том, как ведут себя на отдыхе британские путешественники. Он рассказал о проблемах одного европейского курорта, которые связаны исключительно со склонностью молодых британских туристов прилетать туда на «неделю разврата», передает «Турпром». Как отметил Дженкин, они везде берут с собой «маленькую Англию». Он рассказал, что местным деликатесам такие туристы предпочтут любимую жареную картошку.

Лондонский психотерапевт Энди Коттом рассказывал, что большая часть проблем британских туристов связана с пьянством. По словам врача, англичане имеют очень нездоровые отношения с алкоголем.

Отельер Аджай Гоял, основатель компании Zening Resorts на Кипре, рассказал, что к британским туристам негативно настроены даже в тех странах, где без них не было бы никакой экономики. По его словам, основные причины этого заключаются в том, что из-за грубого пьянства молодые и пожилые путешественники испытывают чрезмерный комплекс превосходства.

«Пожилые английские туристы имеют отвратительную привычку «объяснять людям, что такое вежливость»», — сообщил глава компании.

Жителей курортов также раздражает то, что у англичан меньше денег, чем у немцев, русских и китайцев, добавил Гоял. Они всегда используют карты, вместо наличных, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, британцы оценили новый российский закон о шампанском. Они не понимают, по какой причине его так широко обсуждает общественность.