Имущество обанкротившихся донских банкиров уйдет с молотка

Ростов-на-Дону, 18 июля. Обанкротившиеся банки донской столицы собирают аукцион, чтобы распродать имущество руководства.

По сообщению специалистов аукционных домов, первыми с молотка пойдут семь квартир, принадлежавших «Капиталбанку». После торги коснутся двух жилых домов в Раменском районе Московской области, собственниками которых являлись руководители Ростовского банка «Кредит экспресс».

Также специалисты отметили, что на прошедших торгах уже была продана квартира за 1,7 млн рублей, которая принадлежала сотруднику банка «Донинвест».

Ранее ФАН сообщал, что строительство Аксайского обхода донской столицы будет завершено досрочно. Это стало известно после того, как глава региона посетил с инспекцией новый объект.