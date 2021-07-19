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Ростовских перевозчиков штрафуют за адскую жару в салонах

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:17
Общество
Ростовских перевозчиков штрафуют за адскую жару в салонах
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 19 июля. Городской департамент транспорта всерьез взялся за ростовских перевозчиков. Главная причина проверок — исправность кондиционеров в транспорте.

Когда на улице столбик термометра в тени зашкаливает за +40, температура в салонах автобусов достигает невероятного максимума. Так за последние дни в социальных сетях появились фотографии горожан из салонов городских автобусов, где температура достигала +54, а порой и +57 градусов. 

Естественно, это не могло не найти отклик в городской администрации, которая и создала несколько мониторинговых групп.

За прошедшую неделю мобильные бригады выявили 39 нарушений, из которых 31 касалось несоблюдения температурного режима. По результатам проверки 10 городских перевозчиков получили предписания об административных взысканиях. 

Ранее ФАН сообщал, что ростовчанам начали раздавать медицинские маски в ходе профилактических рейдов в общественном транспорте. Глава администрации города Алексей Логвиненко подчеркнул, что важно не наказывать нарушителей, а защищать жизнь и здоровье граждан.

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