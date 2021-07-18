Баста объяснил, почему никогда не изменял жене

Москва, 18 июля. Рэп-исполнитель Баста обсудил острые вопросы семейных отношений с блогером Кариной Кросс. Артист похвастался многолетней верностью жене.

Наставник телепроекта «Голос.Дети» Баста стал участником развлекательного ток-шоу, в эфире которого вступил в жаркий спор с блогером и певицей Кариной Кросс. Звезда настаивала, что любой мужчина непременно не удержится от измены своей избраннице хотя бы раз в жизни. В ответ артист с гордостью отметил: он хранит верность супруге уже более десяти лет.

Баста поделился в Instagram записью фрагмента шоу, где объяснил, что высоким моральным принципам он научился у своих родителей.

«У меня мать была примером, и отец. Самое важное достижение в жизни — суметь это сделать», — заявил рэпер.

Баста также сообщил, что недавно в его отношениях с супругой наступила важная дата. Пара отпраздновала 12-летие совместной жизни — торжественный день наступил 12 июня. В споре с Кариной Кросс артист признался, что считает главным достижением в своей жизни именно крепкие отношения с супругой. Баста заручился поддержкой фанатов в комментарии к ролику. Некоторые рассказали о своем отношении к супружеской неверности и отметили, что у блогера «ужасная логика».

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