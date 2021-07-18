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Израиль и Марокко подписали соглашение о кибербезопасности
Весь мир
Израиль и Марокко подписали соглашение о кибербезопасности
pixabay.com  / 

Рабат, 18 июля. Гендиректор Национального управления кибербезопасности Израиля ИгальУнна совместно с марокканским коллегой, генералом Эль-Мостафой Рабии и министром-делегатом Абделлатифом Лаудийи сообщил о подписании нового соглашения, подтверждающего сотрудничество с королевством.

Это первая крупная сделка двух стран после нормализации отношений в декабре 2020 года. Ближневосточное государство обладает одной из самых передовых в мире программ кибербезопасности, которая помогла США разработать компьютерный вирус Stuxnet, уничтоживший почти пятую часть ядерных центрифуг Ирана в 2009 и 2010 годах.

«Соглашение направлено на оперативное сотрудничество, исследования и разработки, а также обмен информацией и знаниями», — уточнили в ведомстве.

Визит Игаль Унна в королевство состоялся через неделю после того, как генеральный директор Министерства иностранных дел Израиля Алон Ушпиз встретился в Рабате с марокканским коллегой Насером Буритой, чтобы пригласить совершить первую в истории поездку в Иерусалим.

«Израиль рассматривает Марокко как важного друга и партнера в усилиях по укреплению мира и безопасности в регионе. Я буду развивать эти отношения во всех сферах на благо и процветание обоих народов, которые были друзьями на протяжении многих лет», — отметил премьер Нафтали Беннетт на поздравительное послание, направленное королем Мохаммедом VI.

Марокко впервые установило официальные дипломатические отношения с Израилем в декабре 2020 года, став четвертым арабским государством после Судана, Бахрейна и ОАЭ, подписавших аналогичные соглашения.

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