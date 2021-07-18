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Экономика
Профицит ликвидности российских банков вырос в июне
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Профицит ликвидности российских банков вырос в июне
Экономика
Профицит ликвидности российских банков вырос в июне
pixabay.com  /  Evgeny GoTown.ru

Москва, 18 июля. Профицит ликвидности банковского сектора России, характеризующий избыток средств в банковской системе, на начало июля 2021 года увеличился на 0,1 трлн рублей, до 1,5 трлн рублей.

Вместе с тем в среднем за первый летний месяц усреднения обязательных резервов структурный профицит ликвидности достиг 1,4 трлн рублей в сравнении с 1,6 трлн рублей в мае. Такие данные содержатся в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Рост профицита ликвидности произошел в основном благодаря повышению объемов размещения средств Федерального казначейства в кредитных организациях в феврале-мае, объяснили в Центробанке РФ.

Также банки согласовали с Правительством РФ постепенный переход на отечественное ПО. Основанием для этого служит закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры», который вступил в силу еще в 2018 году.

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