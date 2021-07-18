Сын Боярского прокомментировал сообщение о хорошем состоянии артиста

Санкт-Петербург, 18 июля. Депутат Государственной думы Сергей Боярский прокомментировал информацию о состоянии его отца, актера Михаила Боярского, которая появилась в «официальном» Instagram-аккаунте.

После информации о госпитализации Михаила Боярского в социальной сети появилась публикация с заявлением о том, что он чувствует себя хорошо. Под фотографией, размещенной в Stories, якобы артист призывает всех фолловеров вакцинироваться.

Сергей Боярский отметил, что он и его семья не имеют никакого отношения к этой странице. Он предполагает, что ее могут вести какие-то активисты, которые процитировали СМИ, сумевшее дозвониться до звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» и взять у него комментарий.

«Возможно, кто-то дозвонился до Михаила Сергеевича, а администраторы этой страницы просто сделали перепост», — рассказал Боярский-младший в интервью kp.ru.

Однако, по словам депутата, ситуация действительно обстоит так, как сказано в Instagram. Михаил Боярский переносит болезнь в легкой форме и уверен в необходимости вакцинироваться. Семья артиста надеется, что в скором времени врачи разрешат ему продолжить лечение в домашних условиях.

Ранее с этого Instagram-аккаунта уже публиковались комментарии якобы от Боярского, в которых «артист» благодарил своих поклонников за переживания и сообщал, что чувствует себя хорошо.